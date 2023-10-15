مدير مستشفى الأطفال الوحيد في غزة يستغيث من تحذيرات الاحتلال الإسرائيلي

قال الدكتور أحمد الكحلوت، مدير مستشفى كمال عدوان، اليوم الأحد، إن «تهديد العدو الإسرائيلي بإخلاء المستشفيات أمر ‏مستغرب جدا»، منوهًا أنها المرة الأولى التي يتلقى فيها أهل القطاع تهديدات تمس سلامة المرضى والمستشفيات.

وقال في تصريحات لـ«راديو سبوتنيك»: «العدو الصهيوني يمكن أن يُقدم على تنفيذ هذه الجريمة، فقد عهدنا منه مثل ذلك من قبل».

وأوضح أن «مستشفى كمال عدوان يقع في مناطق شمال غزة، وهو المستشفى الوحيد الذي يقدم خدمات طبية للأطفال والنساء والولادة، كما يستقبل بعض الإصابات التي حدثت نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير».

وذكر أن «المستشفى يخدم حوالي 450 ألف نسمة، مما يصعب عملية إخلائه؛ مع عدم وجود بديل طبيا لهؤلاء الذين يقدم لهم المستشفى خدمات طبية».

وأشار إلى أن «كل المستشفيات تقريبا تلقت هذا التحذير الغريب، مثل مستشفى كمال عدوان، والمستشفى الإندونيسي، ومجمع الشفاء الطبي، وهو أكبر مستشفى في قطاع غزة، ومستشفى العودة، وكذلك مستشفى الهلال الأحمر في الجنوب».

وصرح أنهم ناشدوا منظمة الصحة العالمية الضغط على الاحتلال لكي يسحب هذا التحذير والتهديد، إذ أن الاحتلال لا يأبه لهذه المواثيق الدولية ولا المناشدات الأممية ويضرب بها عرض الحائط.

ونوه أن «المستشفيات تعاني حتى من قبل الأزمة الأخيرة من نقص شديد في الأدوية والمستلزمات الطبية بنسبة 40% تقريبا»، مضيفًا: «الأزمة الأخيرة فاقمت من حدة هذا النقص بعد أن قاربت مخازن الوزارة على النفاد، والأشد خطورة من هذا هو نقص الوقود الذي قارب على النفاد تماما مما سيجعل الخدمات تتوقف على نحو كامل».

وفي سياق متصل، أكد رئيس بعثة «أطباء بلا حدود» في فلسطين، المقيم في القدس ليو كانز، أن «الوضع في غزة كارثي وأن المستشفيات مستنزفة».

وتابع كانز، في بيان وصل لـ«سبوتنيك» نسخة منه، قائلا: «الجرحى يصلون بأعداد هائلة ويستمر تدفقهم إلى جميع مستشفيات القطاع، والفرق الطبية منهكة لأنها تعمل على مدار الساعة لعلاج الجرحى».