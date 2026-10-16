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أعداد جريدة الشروق
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جامعة الإسكندرية توضح حقيقة انتساب صاحب المنشور المسيء إليها: الواقعة قيد التحقيق

هدى الساعاتي
نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2026 - 11:54 م | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2026 - 11:54 م

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منشورًا يتضمن عبارات مسيئة وتحريضية على خلفية مقتل مواطن مصري في السودان، فيما أكدت جامعة الإسكندرية أنه لم يثبت حتى الآن صحة انتساب الشخص المتداول اسمه في هذه المنشورات إلى الجامعة.

وأوضحت الجامعة، في بيان اليوم الخميس، أن الجهات المختصة تجري حاليًا أعمال التحقق من المعلومات المتداولة؛ تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم في ضوء نتائج التحقق.

وشددت الجامعة، على ضرورة تحري الدقة وعدم تداول معلومات أو اتهامات غير موثقة، تجنبًا لإثارة البلبلة أو الإضرار بالأفراد والمؤسسات، مؤكدة أن المعلومات المتعلقة بالواقعة يجب أن تستند إلى مصادر رسمية موثوقة.

ويأتي البيان، ردًا على منشورات متداولة أثارت حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت اتهامات لطالب سوداني بالانتماء إلى جامعة الإسكندرية ونشر صورة لمواطن مصري قُتل في السودان، مصحوبة بعبارات تحريضية.

وأكدت الجامعة، أن ما يتم تداوله بشأن انتساب الشخص إليها لم تثبت صحته حتى الآن، داعية إلى انتظار نتائج التحقق الرسمية وعدم الانسياق وراء المعلومات غير المؤكدة.

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