 القسام تعلن تدمير 11 آلية إسرائيلية كليا أو جزئيا في كل محاور التوغل بقطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القسام تعلن تدمير 11 آلية إسرائيلية كليا أو جزئيا في كل محاور التوغل بقطاع غزة

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 15 نوفمبر 2023 - 8:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 نوفمبر 2023 - 8:26 م
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، تدمير 11 آلية إسرائيلية كليا أو جزئيا في كل محاور التوغل بقطاع غزة.

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الأربعاء: «منذ صباح اليوم، تمكن مجاهدونا من استهداف قوة لجنود الاحتلال بعبوة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح، وتدمير 11 آلية صهيونية كلياً أو جزئياً في كافة محاور التوغل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق، أشارت إلى استهداف حفّار عسكري ترافقه قوة من جنود الاحتلال بعبوات مضادة للدروع وعبوة أخرى مضادة للأفراد شرق جحر الديك، قائلة إن المجاهدين أكدوا وقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

ومنذ 40 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11500 شهيد، بينهم 4710 أطفال، وبلغ عدد المصابين منذ بدء العدوان 29800، وأكثر من 70% منهم من النساء والأطفال، وفق مصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.

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