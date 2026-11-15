تقارير: أمريكا تفقد تصنيفها كدولة خالية من الحصبة

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أفادت تقارير إعلامية اليوم السبت بأن الولايات المتحدة فقدت تصنيفها كدولة خالية من مرض الحصبة، وذلك بعد أكثر من ربع قرن.

وأفادت صحيفتا /وول ستريت جورنال/ و/واشنطن بوست/ ووسائل إعلام أخرى، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن لجنة من الخبراء تابعة لمنظمة الصحة لعموم البلدان الأمريكية قررت أن الولايات المتحدة لم تعد تستوفي المعايير اللازمة للتمتع بهذا التصنيف.

ومن المتوقع صدور إعلان رسمي بهذا الشأن يوم الثلاثاء المقبل.

ويعود هذا القرار إلى استمرار انتقال السلالة نفسها من فيروس الحصبة داخل الولايات المتحدة لمدة لا تقل عن 12 شهراً.

وكانت الولايات المتحدة قد تم منحها وضع "الخلو من الحصبة" في عام 2000؛ وهو تصنيف لا يعني انعدام الإصابات تماماً، بل يشير إلى عدم وجود سلاسل محلية مستمرة لانتقال العدوى.