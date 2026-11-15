قال الكاتب عمر طاهر إن مجموعته القصصية «بعد ما يناموا العيال» ولدت من تأمله حبال الغسيل خلال جولاته اليومية سيرًا في فترة انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن الملابس المنشورة في الشرفات استوقفت نظره، وشعر بأن كل حبل غسيل يحكي قصة عن أصحاب البيت وحياتهم.

جاء ذلك خلال مناقشة مجموعته القصصية «آخر شريط كاسيت في مصر»، الصادرة عن دار بلداش العراقية، التي نظمتها مكتبة كليب، برئاسة المهندس أحمد شمروخ، بنادي الرحاب، وأدار حوارها الكاتب عماد العادلي.

وأوضح طاهر، ردًا على سؤال عن صور البيوت التي ينشرها، أنه يلتقطها بنفسه، وأنه يحرص على المشي يوميًا، ويختار كل فترة منطقة في القاهرة يتجول فيها بصورة عشوائية، مشيرًا إلى أن هذه الجولات تمثل أيضًا جزءًا من عمله ككاتب، بما تتيحه من ملاحظة التفاصيل واكتشاف الحكايات.

وأضاف أن هدوء الشوارع خلال فترة كورونا أتاح له الانتباه إلى حبال الغسيل، فبدأ بتأملها، ثم انتقل إلى تصويرها، قبل أن يستعين بصديق مصور محترف، ويشرعا معًا في تكوين أرشيف لصورها في مناطق مختلفة، مستعيدًا بروح مرحة تعرضهما لموقف كادا يتلقيان فيه الضرب بسبب التصوير.

وتابع أنه أصبح يمتلك ألبومًا مليئًا بصور حبال الغسيل، وكان يرى في كل منها حكاية، مستشهدًا بحبل لا يحمل سوى ملابس نسائية سوداء، وكيف يمكن لمشهد كهذا أن يفتح أمام الكاتب بابًا للتخيل وبناء قصة.

وردًا على سؤال من إحدى الحاضرات عن الكتّاب المعاصرين الذين يقرأ لهم، وصف طاهر نفسه بأنه قارئ عشوائي، يتابع ما يصدر ويحاول التعرف إلى التجارب الموجودة على الساحة، مؤكدًا وجود أسماء كثيرة موهوبة ومتميزة.

وأشار إلى محبته لكتابة محمد خير في القصة والرواية، وللقصص التي يكتبها حسن عبد الموجود، إلى جانب أحمد القرملاوي وإيمان مرسال، موضحًا أن هذه الأسماء تمثل بعضًا من تجارب كثيرة يحبها ويقدرها.