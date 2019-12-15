عمرو أديب عن «ممالك النار»: عمل فني لا يستخف بعقل المشاهد

علق الإعلامي عمرو أديب على مسلسل «ممالك النار»، قائلًا: «الاحترام أن تحترم عملًا فنيًا مفهوش سذاجة ولا استخفاف بعقل المشاهد».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس السبت، أن المسلسل يحوي اهتمامًا بالتفاصيل الدقيقة والتاريخية، ويحمل رسالة، ويحقق إمتاعًا واستمتاعًا، متابعًا: «14 حلقة أعتبرهم 14 فيلمًا، أحداث مكثفة متلاحقة ساخنة تاريخية»، على حد تعبيره.

وأشار إلى تحقيق المسلسل لأمرين هامين؛ أولهما أمر جلل بأن يكتب الفن التاريخ، وأنه كما يرى الناس إلى الآن بأن الفنان أحمد مظهر هو صلاح الدين الأيوبي، فإنهم سيرون طومان باي متمثلًا في خالد النبوي، بحسب ذكره.

وأوضح أن الأمر الثاني هو أن الفن سلاح تهتز له الدولة التركية، مردفًا: «ويخرج علينا مستشار أردوغان ويهاجم المسلسل، المسلسل يهز الدولة التركية وعناصر الحكم، وتضطر للخروج والرد عليه والكلام عن الممثل والمؤلف».

يُذكر أن مسلسل «ممالك النار» من بطولة خالد النبوي ومحمود نصر ورشيد عساف وكندة حنا ومنى واصف وعبدالمنعم عمايري وعاكف نجم، من إخراج المخرج الإنجليزي بيتر ويبر، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.