قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى تل أبيب؛ تستهدف بحث التوصل إلى عقد هدنة إنسانية؛ من أجل السماح بتبادل الأسرى وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وجدد خلال مقابلة لشبكة الجزيرة الإخبارية، مساء الخميس، رفض البيت الأبيض وقف إطلاق النار العام على قطاع غزة، قائلا: «لا ندعم وقف إطلاق النار؛ لذلك نسعى إلى التوصل لاتفاق وشيك؛ لعقد هدنة إنسانية ونعمل بجد كبيرعلى تحقيق ذلك».

وأضاف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ لا يزال يؤمن بإمكانية التوصل يوما إلى حل الدولتين، مردفا: «نحن ندرك أنه بالنظر لما حدث في السابع من أكتوبر؛ لن نستطيع حل الدولتين في المستقبل القريب، ولكن هذا لا يعني أننا لا نسعى إليه».

وأشار إلى بحث مستشار الأمن القومي الأمريكي خلال زيارته الأخيرة إلى الرياض المفاوضات بشأن ملف التطبيع، قائلا: «تحدثنا مع الأمير سلمان حول تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، وهناك مؤشرات تدل على استعداد السعودية لمواصلة هذه النقاشات».

وأكد التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين في مقابل تطبيع إسرائيل مع المملكة العربية السعودية، قائلا: «قبل السابع من أكتوبر كنا على الأرجح بعيدين جدا عن التطبيع، لكن الآن التطبيع بين البلدين؛ يمكن أن يصبح منعطفا مهما جدا؛ نحو تحقيق حل الدولتين، بحيث يستفيد الفلسطينيون شيئا».