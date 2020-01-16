زيادة الصادرات الزراعية الألمانية إلى أفريقيا وآسيا في 2019

أعلنت شركات ألمانية، زيادة معدل تصدير منتجاتها وتقنياتها الزراعية إلى الخارج خلال عام 2019.

وأوضحت منطقة دعم الصادرات "جيفا"، اليوم الخميس قبل انطلاق المعرض الزراعي الدولي "جرونه فوخه" (الأسبوع الأخضر)، أن قيمة الصادرات خلال عام 2019 بلغت 79.5 مليار يورو، وزادت بذلك بنسبة 2.1% على ما كانت عليه في عام 2018.

وأضافت المنظمة أن حجم الصفقات مع عملاء في أفريقيا وآسيا زاد بقوة، ولكن لا يزال في مستوى منخفض نسبيا.

وتابعت المنظمة أن نحو 3 أرباع الصادرات الزراعية الألمانية ذهبت إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2019 مثلما كان الأمر في الأعوام السابقة.

ولكنها أشارت إلى أن قيمة هذه الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي تراجعت بنسبة 0.6% عما كان عليه في عام 2018، وبلغت 45.6 مليار يورو في عام 2019.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض الزراعي الدولي "جرونه فوخه" ينطلق غدا الجمعة بالعاصمة برلين ويستمر حتى 26 يناير الجاري.