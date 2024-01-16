دي روسي أبرز المرشحين لخلافة مورينيو في تدريب روما

كشفت تقارير صحفية عن تطورات ملف المدير الفني لنادي روما الإيطالي في أعقاب انفصاله عن مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأعلن روما في بيان صباح اليوم الثلاثاء عن رحيل مدربه مورينيو بالانفصال بين الطرفين، بعدما تراجعت نتائج "ذئاب العاصمة" هذا الموسم ليصبح الفريق في المركز التاسع بالدوري الإيطالي.

وأشار الصحفي الإيطالي الشهير بشبكة "سكاي سبورتس" فابريزيو رومانو إلى أن نجم روما السابق دانييلي دي روسي يعد المرشح الأبرز لشغل منصب المدير الفني خلفا لمورينيو.

وتولى دي روسي مهمة تدريبية هي الأولى في مسيرته عقب الاعتزال حيث قاد نادي سبال الإيطالي، علما بأنه كلاعب مثل نادي روما لأكثر من 18 عاماً خاض خلالها أكثر من 450 مباراة وسجل 43 هدفاً، بينما انتقل في موسم وحيد للعب في فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني.