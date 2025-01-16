قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن «إسرائيل ليس لديها أي حافز للبقاء متورطة في غزة، خاصة في ظل التمرد واستنزافها، والاستمرار في الضغط على اقتصادها من خلال احتياطياتها».

وأضاف خلال حديث مع شبكة «CNN» الأمريكية، اليوم الخميس، أن «هناك زخمًا قويًا بين كل الأطراف المعنية، ليس فقط من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار، بل وأيضًا من أجل ضمان استمراره».

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني والدول في مختلف أنحاء المنطقة لا تريد استمرار الحرب، مضيفًا: «لذا أعتقد أنه، بافتراض التوصل إلى وقف إطلاق النار، سيكون هناك ضغط قوي للغاية من جميع الأطراف للتأكد من أن يصبح دائمًا».

وذكر أن «سياسة بلاده كانت واضحة، بما في ذلك المبادئ التي وضعتها الإدارة الأمريكية منذ أشهر في بداية الصراع الحرب على غزة».

وأوضح أن المبادئ تتضمن أنه «لا يمكن أن يكون هناك احتلال دائم لقطاع غزة، وأن على إسرائيل الانسحاب، وأن أراضي غزة لا ينبغي أن تتغير، وأنه لا يمكن لحماس أن تديرها أو تستخدمها كقاعدة للإرهاب».

وأكمل: «إن اتفاق وقف إطلاق النار في حد ذاته يتطلب من القوات الإسرائيلية الانسحاب، ونحتاج إلى التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيباته، لأنه يجب أن يكون هناك بديل يمنح الإسرائيليين الثقة في قدرتهم على الانسحاب بشكل دائم وعدم السماح لحماس بالعودة وعدم تكرار ما حدث في العقد الماضي».