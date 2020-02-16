الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر: «الناس أخدت حقي نفسيا من محمد رمضان»

قال الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، إنه حاول الاتصال بالفنان محمد رمضان لكنه لم ينجح في الوصول إليه ولم يجد رد فعل منه، مشيرًا إلى أن محمد رمضان كان واجبًا عليه المبادرة بالاتصال.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الفنان محمد رمضان أكد في أحد البرامج التليفزيونية أنه سيلبي كل ما يطلبه الطيار أشرف أبو اليسر، ولكنه لم ينفذ كلامه.

وتابع أنه لم يطلب أو أحد من طرفه مليمًا واحدًا من محمد رمضان، مردفًا: «الناس أخدت حقي نفسيا من خلال الحملات التي تم شنها على محمد رمضان».

وتسبب الفنان محمد رمضان في إيقاف الطيار أشرف أبو اليسر مدي الحياة من ممارسة مهنة الطيران بسبب؛ نشر «رمضان» فيديو يزعم فيه أنه يقود طائرة خاصة وهو ما يخالف قانون الطيران المدني.

سبق وصرح الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني المصري، بأن قرار إلغاء رخصة الطيار صاحب واقعة مقطع الفيديو المصور لأحد الفنانين المشهورين داخل قمرة قيادة إحدى الطائرات التابعة لشركة طيران مصرية هو قرار نهائي من منطلق التزام وزارة الطيران المدني والشركات والهيئات التابعة لها بالتشريعات والقوانين المنظمة لصناعة النقل الجوي والتي تضع إجراءات السلامة الجوية في مقدمة أولوياتها .