أبو جبل: مواجهة الترجي في دوري الأبطال ستكون أصعب

تحدث محمد أبوجبل، حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عبى تتويج فريقه بكأس السوبر الإفريقي، على حساب نادي الترجي ، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس، بالدوحة، مشيرًا إلى أن المباراة كانت صعبة لقوة الفريق التونسي.

وقال أبوجبل، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "النهار": "المباراة كانت صعبة، الترجي واحد من أفضل فرق القاراة الإفريقية، درسنا الفريق جيدًا قبل المباراة، ونجحنا في فرض سيطرتنا على اللقاء".

وتابع: "نهدي الفوز للجماهير والإدارة واللاعبين، وننتظر مواجهات قوية آخرى مع الترجي في دوري الأبطال".