المرصد: الجيش السوري يسيطر على 13 بلدة وقرية في حلب

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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان سيطرة الجيش السوري على 13 بلدة وقرية شمال وشمال غرب حلب.
وأوضح المرصد أن الجيش يقترب من تأمين المدينة بشكل كامل، وذلك حسبما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.