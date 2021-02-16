الرئيس الموريتاني يطالب بدعم القوة العسكرية لدول الساحل الأفريقي

قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، إنه لا بد من المزيد من الدعم للقوة العسكرية المشتركة للساحل الأفريقي، لتصبح القوة المشتركة أكثر فاعلية ولتحقق المزيد من النتائج على الأرض.

وأضاف الغزواني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس تشاد إدريس دبي، اليوم الثلاثاء في تشاد، أن "الوحدات العاملة اليوم في إطار القوة المشتركة تعتبر من أكثر الوحدات تدريبا وتسليحا، وقد تم اختيار أفرادها بعناية كبيرة، وعلى مستوى القوات المسلحة الوطنية نمنح الأولوية للقوة المشتركة".

وتابع "نأمل أن تكون مساهمة شركائنا أكثر أهمية وهذا مطلب قديم تقدمنا به منذ إنشاء القوة المشتركة، وقد لجأنا في هذا الصدد إلى الأمم المتحدة طالبين تسجيل موضوع القوة المشتركة ضمن البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لضمان تمويل دائم لها، ولم نحصل بعد على مطلبنا، إلا أننا لسنا متشائمين".