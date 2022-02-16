مدبولي عن قانون الإيجار القديم: نريد الخروج من شيء يكبلنا منذ 50 عاما

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن عدد المُلاك أصبح مماثلًا لعدد المستأجرين الآن، لافتًا إلى أن معظم ساكني الشقق المؤجرة وفقًا للقانون القديم في الخمسينيات والستينيات، الآن من الجيل الثاني والثالث.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن الحكومة على دراية بوجود فئات في الإيجار القديم غير قادرة، وعملية إعادة التوازن يجعلها غير قادرة، مشددًا على أن الملف يجب أن يُعالج بحكمة ونقاش مجتمعي.

وأشار إلى أهمية وضع ثوابت بشأن الملف أهمها وجود فترة انتقالية كافية تسير فيها الأمور بهدوء، ووضع برامج وبدائل للفئات غير القادرة، مؤكدًا أن استمرار الوضع وتجميده على ما هو عليه ليس صحيحًا.

وتابع: «نريد أن نخرج من شيء يكبلنا 50 عامًا، وخاصة أن عدد المنشآت الخاضعة للقانون تتجاوز 3 ملايين، نحرص على إحداث توازن عادل يراعي البعد الاجتماعي لكل الفئات الموجودة ويحفظ الحقوق والالتزامات».