كشف وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرمس، أن شركة ڤاليو، منصة الشراء الآن والدفع لاحقا، ستتيح خدمات تمويل رسوم العضويات الجديدة ورسوم تجديد العضويات بفترة سداد مدتها 10 سنوات، منوها إلى أن قيمة الفائدة تنافسية للغاية.

وشدد حسونة في كلمته بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن عقد ڤاليو الشراكة مع النادي الأهلي على أن ڤاليو ستتواجد في جميع فروع النادي مما يتيح للعملاء الراغبين في الاشتراك بالنادي تفعيل حساباتهم على الفوز بخطوات يسيرة.

مشيرا إلى أن الاتفاقية مع النادي تشمل جميع فروع النادي الأهلي.