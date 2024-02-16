بن غفير: إطلاق النار بكريات ملاخي يثبت أهمية توزيع السلاح على الإسرائيليين

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، إن عملية إطلاق النار في كريات ملاخي تثبت مرة أخرى أن توزيع السلاح ينقذ حياة الإسرائيليين، مؤكداً "سنستمر في تسليح السكان".

ويأتي ذلك بعد إعلان المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية عن وقوع حادث إطلاق النار على موقف حافلات بكريات ملاخي شرق أسدود، والذي وصفه بـ"خطير للغاية"، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وكانت مؤسسة زاكا الطبية الإسرائيلية أعلنت مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 5 آخرين أحدهم إصابته حرجة، في إطلاق نار على موقف حافلات بكريات ملاخي، في حين أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية تحييد المنفذ.

ومع بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قام بن غفير بتوزيع الأسلحة النارية على مئات الآلاف من الإسرائيليين، وفقاً لما أوردته شبكة "الجزيرة" الإخبارية. ويخشى الفلسطينيون أن تكون سياسة إسرائيل لتسليح مواطنيها، مقدمة لعمليات قتل تحت مبرر "منع الهجمات".