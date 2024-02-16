مصرع 11 شخصا جراء حريق في مصنع بالهند

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لقي 11 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب أربعة آخرون جراء انهيار مبنى بعد حريق هائل اندلع في مصنع للطلاء في الجزء الشمالي من العاصمة الهندية نيودلهي.

وذكرت وسائل إعلام هندية أن الحريق اندلع في مصنع بمنطقة أليبور، في العاصمة نيودلهي، واستمر أربع ساعات قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه.

وقال أتول جارج رئيس إدارة الإطفاء إنه "وقع انفجار أدى إلى انهيار المبنى وحصار العمال تحت الأنقاض، وسرعان ما امتد الحريق إلى المباني والمتاجر المجاورة".

وأضاف أن السبب الدقيق للحريق لا يزال مجهولا، فيما تواصل فرق الإنقاذ ورجال الإطفاء البحث عن أشخاص قد يكونون لا يزالون محاصرين تحت أنقاض المبنى المنهار.



