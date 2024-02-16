ما الأثر الذي يتركه تلوّث الهواء على عقولنا وأجسادنا على المدى البعيد؟

ويُعتبر الأشخاص الذين يعانون من مشاكل تنفسية والمواليد الجدد الذين تنمو الرئتين عندهم الأكثر تأثراً بفعل الدخان المنبعث من حرائق الغابات.

وفي الوقت الذي يجعل التغير المناخي حرائق الغابات أكثر شدة، إليكم فيما يلي بعض الطرق العميقة وغير المتوقعة التي يؤثر بها تلوث الهواء على أجسامنا، وما الذي يمكننا فعله للتقليل من خطر التعرض له.

الآثار بعيدة المدى لدخان حرائق الغابات

إن حرائق الغابات لا تعتبر مجرد مشكلة محلية للأشخاص الذين يعيشون بالقرب من الغابات والأراضي الخثية والأراضي العشبية. فيمكن للحرائق أن ترسل أعمدة من الدخان إلى ارتفاع 23 كيلومتراً في طبقة الغلاف الجوي، ومن هناك تنتشر إلى ربوع المعمورة. ففي 2023، أطلقت حرائق الغابات في سيبيريا بروسيا، الناجمة عن درجات الحرارة الدافئة بصورة غير اعتيادية، دخاناً انتقل عبر المحيط الهادي ليصل إلى ألاسكا وسياتل في الولايات المتحدة.

وتعتمد المخاطر الصحية التي تأتي مع تلوث الهواء الناجم عن حرائق الغابات، في جانب منها، على طبيعة المواد المشتعلة- ففي سيبيريا في 2020، كانت الحرائق في الغابات الشمالية الراتنجية والخث، وهو ما أدى إلى إطلاق كميات غير مسبوقة من التلوث، بما في ذلك كميات عالية من الزئبق. هذا ناهيك عن أن دخان الحرائق يحتوي على الملوث "بي أم 2.5" المرتبط بظهور مشاكل في الجهاز التنفسي.

ووجدت الدراسات أن الدخان المنبعث من حرائق الغابات مضر بخلايا مناعية معينة في الرئتين، بسُميّة تزيد أربع مرات عن سُميّة الجسيمات من أنواع أخرى من الملوثات. وهي تزداد سوءاً مع زيادة الفترة التي يبقى فيها الدخان عالقاً: فقد أظهرت دراسة أن سُميّة الدخان تضاعفت في غضون ساعات بعد انطلاقها للمرة الأولى، لتصل إلى ذروتها بالتضاعف أربع مرات.

ويقول أثانسيوس نينيس، وهو عالم كيمياء الغلاف الجوي في المعهد السويسري الفيدرالي للتكنولوجيا في لوزان، لأليسون هيرشلاغ من بي بي سي فيوتشر: "حتى لو كان الشخص بعيداً عن مصدر الحرائق، فإنه مع ذلك قد يعاني من نتائج صحية سلبية من استنشاق الدخان المخفف والمتأكسد للغاية".

كيف يؤثر تلوث الهواء على الدماغ؟

هنالك دليل متزايد على ان تلوث الهواء لا يؤثر فقط على صحتنا البدنية وإنما أيضاً على الصحة العقلية. فقد وجد ارتباط له بضعف الحصافة والأداء الضعيف في المدرسة وحتى المستويات العالية للجريمة. ويشير الباحثون إلى التعرض لفترة مطولة للملوثات مثل الملوث "بي أم 2.5" كسبب في ذلك.

لكن الصورة ليست بهذه البساطة. فالتعرض لتلوث الهواء يُعتبر بعيداً عن المساواة- فعلى الرغم مما قد يبدو عليه الأمر، فإننا لا نتنفس جميعاً الهواء نفسه. ففي أغلب الأحيان، تكون أكثر المناطق تلوثاً في مدينة ما، على سبيل المثال، في الأحياء الفقيرة من تلك المدينة. فهذه المناطق مبتلاة بمشاكل أخرى تؤثر على الصحة وعلى الانجاز التعليمي ومستويات الجريمة. والعوامل الخارجية من قبيل الاستثمار في التعليم والنظام الغذائي والتدخين وتعاطي المخدرات واستهلاك الكحول قد يكون لها تأثير أيضاً.

ومع ذلك، فإن الباحثين قلقون بشكل متزايد حيال الأثر الذي يتركه تلوث الهواء على أدمغتنا.

تلوث الهواء وزيادة الوزن