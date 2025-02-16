باريس تعقد اجتماعا بشأن أوكرانيا مع دول أوروبية غدا

أكد وزير خارجية فرنسا جان نويل-بارو في مقابلة مع قناة فرانس انتر الإذاعية أن الزعماء الأوروبيين سيبحثون خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في أوكرانيا، في العاصمة الفرنسية، غدا الاثنين.

ولم يحدد بارو من سيشارك في المناقشات، التي قال إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيستضيفها.

وقال دبلوماسيون إن الاجتماع سيركز على كيفية مساهمة الأوروبيين في التوصل إلى اتفاق سلام محتمل.

يذكر أنه منذ المكالمة الهاتفية بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هناك مخاوف في أوروبا وأوكرانيا من احتمال استبعاد الأوروبيين من أي اتفاق سلام.