تشيلسي وتوتنهام يشتعلان على صفقة مدافع بايرن ميونخ

دخل نادي تشيلسي في منافسة قوية مع غريمه اللندني توتنهام هوتسبير على التعاقد مع المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي، لاعب بايرن ميونخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب تقرير موقع «Football Insider»، تسعى إدارة تشيلسي لتعويض إخفاقها السابق في صفقة جيريمي جاكيه، الذي اختار الانتقال إلى ليفربول، من خلال الحصول على خدمات مين جاي لتعزيز خط الدفاع قبل الموسم الجديد.

المهمة لن تكون سهلة على تشيلسي، إذ يتابع توتنهام المدافع عن كثب، في ظل خطة النادي لتعويض رحيل محتمل للمدافع كريستيان روميرو إلى ريال مدريد مع نهاية الموسم الحالي، مما يجعل توقيع كيم مين جاي أولوية قصوى للفريق اللندني.

يُذكر أن اللاعب مرتبط بعقد مع بايرن ميونخ حتى يونيو 2028، مما يمنح النادي الألماني ميزة تفاوضية قوية قبل السماح له بالرحيل، وسط توقعات بأن تتحول صفقة الصيف إلى واحدة من أبرز صفقات الدفاع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتبقى أنظار الجماهير والإدارات متجهة نحو المعركة اللندنية المرتقبة، حيث ستحدد الأشهر القادمة مصير المدافع الشاب بين المنافسة الإنجليزية القوية والاحتراف الأوروبي في دوري الأبطال.