سول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق ، أو ما يعرف ببحر اليابان، اليوم الخميس ، قبل ساعات فقط من اجتماع مخطط له بين رئيس كوريا الجنوبية ورئيس الوزراء الياباني في طوكيو، وفقا لهيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية.

ولم يقدم الجيش الكوري الجنوبي مزيدا من التفاصيل حول الإطلاق، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

يأتي ذلك بعد أن أكدت بيونج يانج أنها أطلقت "صاروخين باليستيين تكتيكيين أرض-أرض" يوم الثلاثاء استهدفا جزيرة صغيرة في بحر اليابان قبالة الساحل الشرقي للبلاد.

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية اختبار الصواريخ الباليستية من أي مدى ، والتي يمكن أيضا تزويدها برأس حربي نووي، اعتمادا على تصميمها. وزادت بيونج يانج عدد التجارب الصاروخية منذ العام الماضي.

وجاءت عمليات الإطلاق بعد أن بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات مشتركة كبرى أطلق عليها اسم "درع الحرية" في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكانت بيونج يانج قد هددت مؤخرا باتخاذ إجراءات مضادة إذا أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية المزيد من التدريبات العسكرية. واعتُبر ذلك بمثابة سلسلة جديدة من التجارب الصاروخية أو تجربة نووية جديدة من قبل مراقبين إقليميين.

وازدادت التوترات في شبه الجزيرة الكورية بشكل كبير مرة أخرى منذ العام الماضي، مع تزايد اختبار كوريا الشمالية لصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

وأطلقت كوريا الشمالية يوم الأحد صاروخين من غواصة في بحر الشرق. ويقال إن هذا الاختبار كان بمثابة رادع نووي أيضا.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو اليوم الخميس لإجراء محادثات.

ووفقا لوكالة يونهاب، من المتوقع أن يكون اختبار كوريا الشمالية الصاروخي على رأس جدول الأعمال.