الفاتيكان ينشر أول صورة للبابا منذ أكثر من شهر

نشر الفاتيكان، اليوم الأحد، أول صورة للبابا منذ أكثر من شهر، حيث ظهر فرنسيس وهو يشارك في قداس داخل مكان بالمستشفى يستخدم ككنيسة صغيرة .

وتم التقاط الصورة من الخلف، وتظهر البابا فرنسيس وهو يرتدي رداء أرجوانيا ويجلس على كرسي متحرك أمام المذبح.

وتجمع العشرات من الأطفال الذين يحملون بالونات صفراء وبيضاء – العديد منهم من دول تعاني من الحروب — خارج مستشفى جيميلي في روما لتحية البابا فرنسيس في خامس يوم أحد له داخل المستشفى بسبب إصابته بالتهاب رئوي مزدوج.

وعلى الرغم من أن البابا لم يظهر من نوافذ جناحه في الطابق العاشر، فإنه شكرهم وعبر عن تقديره لمشاركتهم في صلاة البركة التقليدية يوم الأحد.