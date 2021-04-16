 وزيرة الخارجية السودانية: أثيوبيا تستهر بعلاقتها الاستراتيجية مع دول الجوار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرة الخارجية السودانية: أثيوبيا تستهر بعلاقتها الاستراتيجية مع دول الجوار

سد النهضة
سد النهضة
أمل محمود
نشر في: الجمعة 16 أبريل 2021 - 8:46 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أبريل 2021 - 8:46 م
قالت الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، إن السودان استمرت في دعمها لبناء سد النهضة الأثيوبي إذا تم بالتوافق طوال الفترة الماضية، مشيرة إلى استهتار أثيوبيا بعلاقتها الاستراتجية مع السودان ودول الجوار كمصر، مقابل الحصول على مكاسب سياسية للانتخابات المقبلة في يونيو.
وأضافت خلال حوار لها عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الجمعة، أن أثيوبيا تحاول أن تصرف الأنظار عن المشكلات الداخلية التي تعانيها وتوحد شعبها تحت مشروع سد النهضة، موضحة أن أثيوبيا تحاول محاولات عقيمة تقوم على إرسال رسائل غير صحيحة.
وأوضحت أن الموقف الأثيوبي في مفاوضات كينشاسا الأخيرة كان متعنتًا بشكل واضح إضافة إلى أنه كان ينطوي على محاولات استفزاز الطرفين الأخرين مصر والسودان، منوهة أن البيان الصادر عن وزير الرس الأثيوبي يعتبر محاولة مباشرة لخلق الفتن بين الدول الأفريقية.
وأشارت إلى أن السودان عملت بصورة حثيثة لأن يكون هناك تسهيلات ودية في ملف سد النهضة، ذاكرة أنه تم التقدم بدعوة من رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، لرؤساء دولتي مصر وأثيوبيا للتفاوض المباشر.
ولفتت إلى أنه حتى الآن لم تصل ردود من الجانبين المصري والأثيوبي بشأن الدعوة، مضيفة أنها أرسلت رسالة لرئيس مجلس الأمن منذ 4 أيام، أطلعته فيها على الأوضاع وما أسفرت عنه مفاوضات كينشاسا الأخيرة.

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