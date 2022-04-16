موسكو تتهم ألمانيا بالمشاركة في مختبرات عضوية بأوكرانيا

اتهمت روسيا ألمانيا بالمشاركة في معامل عسكرية مزعومة في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت في تصريحات لمحطة "آر تي" التلفزيونية الروسية: "وفقا لمعلومات مؤكدة، نسق الجانب الألماني في مجال السلامة البيولوجية بشكل وثيق عمله مع حلفائه الأمريكيين، الذين أنشأوا شبكة من 30 مختبرا بيولوجيا، على الأقل، في أوكرانيا"، لافتا إلى إجراء "أبحاث علمية خطيرة" في المختبرات، ولم تقدم المتحدثة أي دليل على ذلك.

وتدعي روسيا منذ أسابيع أن الولايات المتحدة لديها مختبرات سرية لتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، وهو ما يشكل أحد مبررات موسكو للحرب المستمرة منذ أكثر من سبعة أسابيع في أوكرانيا. وتنفي واشنطن هذه المزاعم.

وتسود مخاوف في الغرب من أن موسكو تطلق هذه المزاعم كي تستغلها ذريعة لشن هجوم بأسلحة بيولوجية، أو للتستر على استخدام مثل هذه الأسلحة.