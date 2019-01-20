أبو الغيط يبحث هاتفيا مع جوتيريش مستجدات الوضع في السودان

صرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأن الأمين العام بادر، مساء اليوم الأحد، بإجراء اتصال هاتفي بأنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك لتبادل وجهات النظر حول مستجدات الموقف الخطير في السودان.



وأضاف المتحدث أن أبو الغيط أبلغ جوتيريش بموقف مجلس الجامعة الصادر اليوم من ضرورة وقف التصعيد ووقف إطلاق النار واستعادة الهدوء في السودان بأسرع وقت.



وأشار إلى أنه عبر خلال الاتصال عن الاستعداد للعمل سوياً مع الأمم المتحدة لتحقيق وقف فوري للاشتباكات المسلحة وحقن الدماء، والحيلولة دون المزيد من تدهور الأوضاع.



واستمع أبو الغيط لتقييم الأمين العام للأمم المتحدة للموقف، واتفقا على ضرورة تكثيف الاتصالات مع القيادات المتقاتلة من أجل وضع حد للمواجهات.