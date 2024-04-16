السعودية: وصول الطائرة الإغاثية الـ21 تحمل مساعدات للشعب الأوكراني

وصلت، اليوم الثلاثاء، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 21 حاملة مساعدات للشعب الأوكراني.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن الطائرة الإغاثية السعودية وصلت إلى مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية، تمهيدًا لدخولها عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا.

وتشمل الطائرة الإغاثية، التي تأتي ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني، الأجهزة الكهربائية، بوزن إجمالي يبلغ 43 طنًا.

يأتي ذلك في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

ووقع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة، في الرابع من شهر أبريل الحالي اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الغذاء العالمي، من أجل تقديم الدعم الغذائي للمتضررين في جمهورية أوكرانيا، إذ سيجري بموجب المشروع تقديم المساعدات الغذائية من خلال توزيع وجبات الطعام لدور الأيتام، والمستشفيات، ومراكز النزوح في أوكرانيا.