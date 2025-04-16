شهيد ومصاب في قصف الاحتلال لمركبة جنوب لبنان

استُشهد شخص، وأصيب آخر، صباح اليوم الأربعاء، جراء استهداف طائرة بدون طيار "درون" تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مركبة في منطقة وادي الحجير، جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية "بسقوط شهيد وجريح جراء الغارة الإسرائيلية".

وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت، الليلة الماضية، "مركز الدفاع المدني في بلدة طيرحرفا، ومنزلين".

وشنّ الاحتلال في 8 أكتوبر 2023 عدوانا على لبنان، تحوّل إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون، و400 ألف شخص.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف النار في 27 نوفمبر الماضي، ارتكبت سلطات الاحتلال أكثر من 1440 خرقا له، ما خلّف نحو 125 شهيدا، و371 جريحا على الأقل؛ وفق بيانات رسمية.

وتنصّلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان، بحلول 18 فبراير الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا، بينما تواصل احتلالها 5 تلال رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.