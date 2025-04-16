الأهلي يواجه صن داونز بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة

تلقت إدارة الأهلي موافقة نهائية من وزارة الداخلية بحضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة من الجماهير لمباراة الفريق أمام صن داونز المقرر لها يوم 25 أبريل الجاري في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووجه الأهلي الشكر في بيان رسمي إلى محمود توفيق وزير الداخلية، وكل القيادات الأمنية، على تلبية طلب النادي بالموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في مباراة الإياب .

وعبر مجلس الإدارة عن خالص تقديره لرجال الأمن وجهودهم الكبيرة، وما يتحملونه من مسئوليات تعكس دورهم البارز في كل المواقف، وتأمين سلامة كافة عناصر المباراة، والخروج بها بالشكل الذي يليق بمكانة مصر الرياضية في المحافل القارية.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان ذهابا يوم السبت المقبل في بريتوريا.

وتأهل الأهلي لقبل النهائي بالفوز ذهابا وإيابا على الهلال السوداني بنتيجة واحدة 1-0، بينما وصل صن داونز على حساب الترجي بالفوز 1-0 في بريتوريا والتعادل بدون أهداف في رادس.