جوتيريش يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين

طالب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، بوقف فوري لإطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول التصعيد بين الفصائل الفلسطينية واسرائيل، بحسب بيان للمركز الإعلامي للأمم المتحدة وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال جوتيريش"يجب أن يتوقف القتال. يجب أن يتوقف على الفور. يجب وقف الصواريخ وقذائف الهاون من جهة والقصف الجوي والمدفعي من الجهة الأخرى. أناشد جميع الأطراف أن تستجيب لهذه الدعوة".

وأضاف "تعمل الأمم المتحدة بنشاط على إشراك جميع الأطراف من أجل وقف فوري لإطلاق النار".

وتابع "لقد تسببت الأعمال العدائية بالفعل في موت غير مقبول، ومعاناة هائلة، وألحقت أضرارا بالبنية التحتية الحيوية. لقد روعتني الأعداد الكبيرة المتزايدة من الضحايا المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك العديد من النساء والأطفال، من الضربات الإسرائيلية في غزة.

كما استنكر سقوط القتلى الإسرائيليين جراء إطلاق الصواريخ من غزة".

وذكر" كما أنني أشعر بقلق عميق من الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، حيث تتعرض بعض العائلات الفلسطينية لخطر الإخلاء".

وأشار إلى أن الأعمال العدائية أجبرت آلاف الفلسطينيين على مغادرة منازلهم في غزة وإيوائهم في المدارس والمساجد وغيرها من الأماكن مع محدودية الوصول إلى المياه أو الغذاء أو النظافة أو الخدمات الصحية. المستشفيات مثقلة بالفعل بسبب كورونا. في غضون ذلك، يعيش المدنيون الإسرائيليون في خوف من إطلاق الصواريخ من غزة".

وقال "يجب الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة واحترامه".

واختتم كلمته بقوله "فقط الحل السياسي المستدام عبر التفاوض هو الذي سينهي، وإلى الأبد، دورات العنف المدمرة هذه ويؤدي إلى مستقبل سلمي للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".