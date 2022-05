هنأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب فريق النادي الأهلي، فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي ، بعد تأهله لنهائي كأس الكونفدرالية لمواجهة نهضة بركان المغربي.

وتمكن نادي أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي من التأهل لنهائي بطولة الكونفدرالية، وذلك عقب تخطي عقبة نادي أهلي طرابس الليبي في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف في مجموع المباراتين.

وغرد موسيماني عبر حسابه الشخصي على "تويتر" قائلا: " أريد تهنئة فريقي الجنوب إفريقي وذلك بعد التأهل إلى نهائي بطولة الكونفدرالية، عندما قمت بسحب القرعة، طلبت منهم التأهل إلى النهائي، شكرًا لجعلها حقيقة".

ومن المنتظر أن يلتقي نادي أورلاندو بيراتس، نظيره نهضة بركان المغربي، وذلك عقب تخطي عقبة نادي مازيمبي الكونغولي، بنتجية 4-2 في مجموع المباراتين للنادي المغربي.

