السيطرة على حريق بمخزن في بسيون

شهد شارع المدارس بمدينة بسيون، مساء الاثنين، حريقًا هائلًا داخل مخزن للبويات والتنر والنفض داخل إحدى الشقق.



تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بنشوب حريق هائل داخل محل ومخزن للبويات بمنطقة شارع المدارس بمدينة بسيون ما أدى إلى خسائر وتلفيات كبيرة.



على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.