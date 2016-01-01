كندا تدرس فتح حدودها بدءا من سبتمبر المقبل

أعلنت كندا أنها تدرس حاليا فتح حدودها بدءا من شهر سبتمبر المقبل، وتوقع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إمكانية فتح الحدود للأجانب في ظل حملة التطعيم التي تسيرعلى ما يرام في بلاده.

وقال نص محادثة بين ترودو ورؤساء وزراء مقاطعات ومناطق كندية يوم أمس الخميس: "إذا استمر مسارنا الإيجابي الحالي لمعدلات التطعيم والأوضاع الصحية العامة، فستكون كندا قادرة على الترحيب بالمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل في جميع البلدان بحلول أوائل سبتمبر".

وحتى الآن تفرض كندا والولايات المتحدة تفرض قيودا صارمة نسبيا على دخول أراضيهما.

وأضاف ترودو قائلا إنه يمكن أن يكون الفتح أسرع في حال القدوم من الولايات المتحدة: حيث يتوقع ترودو أن يتمكن الأمريكيون الذين حصلوا على لقاحات كاملة وأولئك الذين يعيشون في الولايات المتحدة من السفر إلى كندا المجاورة اعتبارا من منتصف أغسطس.

بدأت حملة التطعيم في كندا بطيئة بعض الشيء مقارنة بالولايات المتحدة، لكنها تسارعت بعد ذلك.

تلقى حوالي 68 % من سكان كندا البالغ عددهم 38 مليون نسمة جرعة واحدة على الأقل وتم تطعيم أقل قليلا من 36 % من السكان بصورة كاملة.

تبدو الشكوك بشأن التطعيمات أقل في كندا مما هي عليه في الولايات المتحدة مثلا .