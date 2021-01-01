قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة تحافظ على حقوق الإنسان وتفخر بقيمها وتعمل على حمايتها، وذلك في معرض إجابته على سؤال عن التعامل مع قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي وإثارتها خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة.



وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقد في أعقاب قمة جدة للأمن والتنمية: "نحن فخورون بقيمنا وإذا أرادت الولايات المتحدة التعامل مع الدول التي تعجبها قيمها فقط ستكون القائمة قصيرة جدا".



وأشار إلى أن السبيل الوحيد للعمل المشترك هو الاحترام المتبادل للقيم.



ولفت إلى أن المحادثات كانت واضحة خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأنه قد رحب بها بالفعل.