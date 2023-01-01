أحمد موسى: الإعلام المعادي حاول إثارة أبناء مطروح ضد الدولة

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالبيان الصادر عن قبيلة المحافيظ في مدينة سيدي براني في محافظة مطروح، في أعقاب بيان النيابة العامة عن حادثة مصرع مواطن برصاص ضابط شرطة.

وقال موسى خلال برنامجه «على مسئوليتي» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، إنّ أبناء مطروح أثبتوا حبَّهم لوطنهم، مؤكدا أنه لا يمكن لـ«الإعلام المعادي» جعْل هؤلاء المواطنين ضد الدولة.

وأضاف: «الإعلام المعادي حاول استغلال أحداث سيدي براني للنيل من وزارة الداخلية.. رجال الداخلية شرفاء.. واللي إنتو عملتوه قبل كده مش ممكن يتكرر مرة تانية».

وأشار إلى أنّ الشعب تيقَّن جيدا لمساعي جماعة الإخوان، وما تروج له من أكاذيب، مذكرا بما أثير من شائعات عن الفنان هاني رمزي والزعم بأنه هاجر إلى كندا، إلا أنّه أكّد وجوده في الساحل الشمالي.

ولفت إلى أنّ جماعة الإخوان تجيد افتعال الأزمات والأحداث، في محاولة لإثارة غضب المواطنين، إلا أنّ الشعب متيقظ لهذه المحاولات، ويعي جيدا رسالة «هؤلاء» الذين وصفهم بأنهم أعداء الوطن.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت النيابة العامة قرارا بإحالة ضابط شرطة وخمسة آخرين إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبتهم عما اقترفوه من جرائم في الأحداث الواقعة بمنطقة سيدي براني بمرسى مطروح في ١١ يوليو الجاري.

وفي بيانها الذي يعتبر أول بيان رسمي عن القضية روت النيابة العامة تفاصيل حادث مصرع شخص يدعى حفيظ حويا وشهرته فرحات المحفوظي متأثرا بإصابته برصاص ضابط شرطة.

وفي أعقاب ذلك، وجهت قبيلة المحافيظ، التي ينتمي إليها المتوفى جراء حادث سيدي براني، الشكر والتقدير لوزارة الداخلية وأجهزة الدولة؛ لتعاملها مع الموقف والحيادية التي انتهجتها الوزارة، والنيابة العامة في تلك الأحداث.

وأكدت قبيلة المتوفى، أن الواقعة عبارة عن حدث فردي ولا يمكن أن تؤثر على العلاقة بين المواطنين وأجهزة الدولة.

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ينتمي إليها المتوفى.. قبيلة المحافيظ تعلق على أحداث براني: لا تؤثر على العلاقة بيننا وبين أجهزة الدولة

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