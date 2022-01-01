فيلم «هو ميت الآن» يفوز بجائزة لجنة التحكيم من مهرجان القدس للسينما العربية

أحمد فهيم: تعلمت من خالد صالح كل شيء.. وعملت معه لمدة 15 سنة

أحمد فهيم: تعدد الزوجات حرية شخصية.. ولم نروج له في «جعفر العمدة»