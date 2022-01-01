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مصر
وزارة العمل: 20 و23 يوليو إجازة بالقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة يوليو
ممثل الرئيس السيسي في منظمة النيباد: توصيات قمة نيروبي ركزت على الاندماج الإفريقي
الكهرباء: لدينا فرصة لإنتاج 350 ألف ميجا وات من طاقة الرياح
سفيرة الإمارات بمصر: ملتزمون بدفع العمل المناخي بناء على مخرجات المؤتمرات السابقة
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مجلس التعاون واليابان يعلنان استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة
بوتين يسخر من زعماء أوروبا لاعتمادهم التام على الولايات المتحدة
البيت الأبيض: قلقون إزاء إجراء كوريا الشمالية اختبارا صاروخيا آخر
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ألكاراز يفوز على ديوكوفيتش ويتوج بأول ألقابه في بطولة ويمبلدون للتنس
كولر: فخور بأداء لاعبي الأهلي أمام المقاولون
منتخب الطائرة يحقق المركز التاسع ببطولة العالم للشباب
رأي
فن
فيلم «هو ميت الآن» يفوز بجائزة لجنة التحكيم من مهرجان القدس للسينما العربية
وائل الفشني يروج لحفله الغنائي بساقية الصاوي
أحمد فهيم: تعلمت من خالد صالح كل شيء.. وعملت معه لمدة 15 سنة
أحمد فهيم: تعدد الزوجات حرية شخصية.. ولم نروج له في «جعفر العمدة»
مال وأعمال
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مواطن
رئيس مكتب ممثل الأونروا بالقاهرة: نتوقع مواجهة عجزا ماليا ابتداء من سبتمبر المقبل
نائب رئيس جمعية «شابتر زيرو إيجيبت»: هدفنا نشر التوعية بين مجالس إدارات الشركات بفرص وتحديات تغير المناخ
التضامن الاجتماعي: صرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوف في حادث انهيار عقار رشيد
حوادث وقضايا
قديم.. مصدر أمني ينفي صحة فيديو تضرر سيدة من رجال الشرطة في قسم مغاغة بالمنيا
رجال الإطفاء يكافحون حريق فندق في برايتون وسط ظروف صعبة
ارتفاع حصيلة ضحايا عقار رشيد لـ3 متوفين و13 مصابا
مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر من أسرة واحدة إثر تصادم بين سيارتين ملاكي في البحيرة
تليفزيون
المرض الغامض.. مصطفى بكري: وزير الصحة أبلغني بزيارته لقنا غدا للإطلاع على الموقف