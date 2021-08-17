يهدد الوضع الحالي في أفغانستان "بمد كبير من الجوع" بعد تفاقم نقص الغذاء المرتبط بالجفاف، مما يضع البلاد على شفا أزمة إنسانية، حسبما أعلن المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي كون لي.



وأضاف لي في تصريحات لوكالة /سبوتنيك/ في نشرتها باللغة الانجليزية "أدى التسارع السريع في الصراع والزيادة الحادة في الجوع إلى وقوع أفغانستان على أعتاب كارثة إنسانية، سيستمر وضع الأمن الغذائي في التدهور، هناك موجة كبيرة من الجوع ستصل قريباً".



ويقدر برنامج الأغذية العالمي أن الصراع والصعوبات الاقتصادية الناجمة عن كوفيد -19 والظروف الجوية القاسية دفعت 14 مليون شخص في أفغانستان، أو واحد من كل ثلاثة أفغان، إلى انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينما يعاني مليونا طفل من سوء التغذية.