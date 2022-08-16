 وزير الدفاع الإسرائيلي يبحث مع نظيره الأمريكي إجراءات منع إيران من امتلاك سلاح نووي - بوابة الشروق
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وزير الدفاع الإسرائيلي يبحث مع نظيره الأمريكي إجراءات منع إيران من امتلاك سلاح نووي

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 16 أغسطس 2022 - 7:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 أغسطس 2022 - 7:25 م

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، إنه بحث مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، مجموعة من الموضوعات الدفاعية، بما في ذلك الإجراءات المطلوبة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، أنه شكر نظيره الأمريكي، مرة أخرى على دعم الولايات المتحدة لتجديد القبة الحديدية، والتي وصفها بأنها «منقذة للحياة».

وذكر أنهما بحثا تطورات الوضع في أوكرانيا، والجهود الإسرائيلية الأخيرة لتقديم المساعدات الإنسانية ومعدات الحماية لكييف، قائلًا إنهما أعربا عن التزامهما بمواصلة العمل المشترك في المستقبل.

 

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