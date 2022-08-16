تأجيل محاكمة تشكيل عصابي بتهمة تهريب المهاجرين لـ ١٤ سبتمبر

قررت الدائرة ١٠ بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة تشكيل عصابى مكون من 12 متهمًا، بتهريب المهاجرين من مصر إلى إيطاليا عبر دولة ليبيا، إلى جلسة ١٤ سبتمبر.



وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين «ع.ح»، تاجر وشقيقيه «م»، حلاق و«أ»، مدير مبيعات، «ي.م»، عامل، «م.ع»، بدون عمل، وشقيقه «ع»، بدون عمل، «ح.ع»، بدون عمل، «أ.س»، عامل، «م.م»، مالك مكتب تأجير معدات ثقيلة، «م.ش»، بدون عمل، «ع.ف»، سائق، «ع.ش»، ربة منزل بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة هربوا وآخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة المهاجرين المجنى عليهم «ف. س»، و«إ. س»، و«ي. ش»، و«م.ع» و«ح.م» و«أ. ع»، و«ي. ش»، و«م. أ»، و«ط. ج»، «م. ج»، و«ح. ص» و«ك. ن» و«أ. م». و«أ. ف»، و«م. ع»، و«أ. أ» من مصر إلى ليبيا تسللًا عبر الدروب الصحراوية.



وتابع أمر الإحالة أنه بعد ليبيا تم تهريبهم منها إلى دولة إيطاليا بحرًا وبواسطة قوارب صيد بالمخالفة للغرض المخصص لها بغرض الحصول على كسب مادي حال كونهم جماعة إجرامية منظمة، وكانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطنى ومن شأنها تهديد حياة المجني عليهم سالفي الذكر وتعريضها للخطر.