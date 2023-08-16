أقيم مساء أمس العرض الخاص لفيلم وش في وش بطولة الفنان محمد ممدوح، وأمينة خليل داخل أحدى سينمات أكتوبر الكبرى بحضور نجوم العمل.

وحرص علي حضور الفيلم كلا من الفنان محمد ممدوح، أمينة خليل، أنوشكا، هنادي مهنى، هاني مهنى، محمود الليثي، محمد شاهين، سوزان نجم الدين، أسماء جلال، سلوى محمد علي، أحمد خالد صالح، وغيرهم من النجوم في أجواء مليئة بالبهجة والفرحة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، داخل شقة زوجية يجتمع بالصدفة فيها عائلتا الزوج والزوجة مختلفتا الثقافة، وتحدث بينهما العديد من المشكلات، ونرى خلالها ما يحدث داخل الشقة في ليلة واحدة.

فيلم وش في وش من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.