تعرف على تقييم صلاح في مباراة ليفربول وميلان

حصل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على تقييم مرتفع بعد مشاركته في فوز الريدز على إيه سي ميلان 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الأربعاء، في افتتاح مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ونجح ليفربول في اقتناص 3 نقاط غالية في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، أحرز منها صلاح هدفًا في شوط المباراة الثاني وأهدر ركلة جزاء في الشوط الأول قبل أن يغادر في الدقيقة 84.

ووفقًا لشبكة «هوسكورد» العالمية، حصل صلاح على تقييم بلغ 7.6/10 وأوضحت أنه استحوذ على الكرة بنسبة 5.3 %، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 84 %.

وتفوق صلاح في المراوغات ثلاث مرات، بينما لم يدخل أي صراعات هوائية، ولم يفقد الاستحواذ على الكرة طوال مشاركته في المباراة.

وأوضحت الشبكة أن محمد صلاح صوب خمس تسديدات خلال مشاركته في اللقاء، بينها ثلاثة تجاه المرمى، وواحدة خارجه، وأخرى تم اعتراضها من قِبل الخصم.