إصابة 8 أشخاص في حريق بدار رعاية مسنين في حدائق الأهرام

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أصيب 8 أشخاص بحالات اختناق، فجر اليوم الخميس، إثر اندلاع حريق هائل في دار رعاية مسنين غير مرخصة بمنطقة حدائق الأهرام غرب الجيزة.

تلقى قسم شرطة الأهرام، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل دار رعاية مسنين بمنطقة حدائق الأهرام بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب4 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق، والذي نتج عنه إصابة 8 أشخاص من قاطني الدار باختناق.

ودلت التحريات الأولية أن ماسا كهربائيا بأسلاك كاميرات المراقبة سبب نشوب الحريق، كما تبين أن الدار غير مرخصة وأمكن ضبط مالكها واقتياده إلى ديوان القسم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.