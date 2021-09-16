 وزير لبناني: لا قرار بشأن رفع الدعم عن المحروقات.. وشعار الحكومة معا للإنقاذ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير لبناني: لا قرار بشأن رفع الدعم عن المحروقات.. وشعار الحكومة معا للإنقاذ

جورج قرداحي
جورج قرداحي
هديل هلال
نشر في: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 6:23 م | آخر تحديث: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 6:23 م
أعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، «إقرار البيان الوزاري بالإجماع مع بعض التعديلات الطفيفة»، موضحا أن «شعار الحكومة اقترحه رئيسها نجيب ميقاتي وهو معا للإنقاذ».

ونقلًا عن الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، مساء الخميس، وأكد «قرداحي» أنه «أثناء الجلسة لم يطرح موضوع رفع الدعم عن المحروقات»، متسائلا: «من سيرفع الدعم؟ هل يرفع الدعم من دون قرار؟ لا يوجد أي قرار بشأن ذلك».

ونفى كل ما تم تداوله عن خلافات داخل لجنة صوغ البيان الوزاري، وقال: «هذا كله غير صحيح وأنفيه نفيا قاطعا، وأنا كنت شاهدا على المناقشات داخل اللجنة، وكما قال الرئيس ميقاتي كانت إيجابية جدا، وفيها محبة وتعاون».

وحول دخول المحروقات الإيرانية إلى لبنان، أشار قرداحي إلى أنه «لم يتم التطرق إلى هذا الأمر، لأن الجلسة كان مخصصة لمناقشة البيان الوزاري الذي سيتلوه الرئيس ميقاتي أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل».

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