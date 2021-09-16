 أوكرانيا تسجل 5744 إصابة جديدة و101 وفاة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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أوكرانيا تسجل 5744 إصابة جديدة و101 وفاة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 9:27 ص | آخر تحديث: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 9:27 ص

سجلت السلطات الصحية في أوكرانيا، 5 آلاف و744 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و331 ألفا و540 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الأوكرانية -في بيانها اليومي، وفقا لما نقلته صحيفة "كييف بوست" المحلية، اليوم الخميس- أنه خلال الفترة نفسها، سجلت البلاد 101 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 54 ألفا و651 حالة وفاة.

وأشارت إلى أنه تعافى -على مدار أمس- 1499 شخصا من المصابين بكوفيد، ليرتفع بذلك عدد المتعافين في البلاد إلى مليونين و226 ألفا و629 شخصاً.


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