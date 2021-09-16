عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

وقال شهود عيان، إن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا صلوات تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

ويتعرض "الأقصى" لعمليات اقتحام متكررة من المستوطنين وغالبًا ما تتم من باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، وكثير ما يقوم المستوطنون بصلوات تلمودية في ساحات المسجد بغرض استفزاز مشاعر المسلمين.

وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، حذر من الدعوات التي أطلقتها جماعات الهيكل المزعوم والمنظمات المتطرفة ضد المقدسات الفلسطينية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي في الخليل، بهدف المساس بهما.