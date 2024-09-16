رئيس الإسماعيلي: إيهاب جلال أرسل لنا إشارات برحيله ولم نلاحظها

أكد نصر أبو الحسن، رئيس النادي الإسماعيلي، عن إرسال إيهاب جلال، مدرب الفريق الراحل، لإشارات قبل وفاته.

وقال نصر أبو الحسن في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "أعتقد أن إيهاب جلال كان يرسل لنا إشارات ولم نلاحظها، كان عندما يقابلني كان يطالبني بالاعتناء بأمور معينة ويقول: لأني لا أعرف ما إن كنت سأظل موجودا معكم أم لا".

وأضاف: "كنت أرد عليه قائلا: أين ستذهب؟ لو رحلت سنرحل جميعا، ولكني لم أكن أفهم الرسالة، وكنت آخذها باعتباره قد يطلب الراحة أو التوقف عن العمل".

وواصل رئيس الإسماعيلي: "عندما كان يعمل مديرًا للكرة في النادي قبل سنوات كان يرفض التدخل في عمل الجهاز الفني بل ويرفض حتى إبداء رأيه الفني".

وأنهى: "إيهاب جلال كان يريد الحفاظ على اسمه ولكن أولا كان يريد الحفاظ على النادي".