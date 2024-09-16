 رئيس الإسماعيلي: إيهاب جلال أرسل لنا إشارات برحيله ولم نلاحظها - بوابة الشروق
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رئيس الإسماعيلي: إيهاب جلال أرسل لنا إشارات برحيله ولم نلاحظها

محمد جلال
نشر في: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 10:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 10:33 ص

أكد نصر أبو الحسن، رئيس النادي الإسماعيلي، عن إرسال إيهاب جلال، مدرب الفريق الراحل، لإشارات قبل وفاته.

وقال نصر أبو الحسن في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "أعتقد أن إيهاب جلال كان يرسل لنا إشارات ولم نلاحظها، كان عندما يقابلني كان يطالبني بالاعتناء بأمور معينة ويقول: لأني لا أعرف ما إن كنت سأظل موجودا معكم أم لا".

وأضاف: "كنت أرد عليه قائلا: أين ستذهب؟ لو رحلت سنرحل جميعا، ولكني لم أكن أفهم الرسالة، وكنت آخذها باعتباره قد يطلب الراحة أو التوقف عن العمل".

وواصل رئيس الإسماعيلي: "عندما كان يعمل مديرًا للكرة في النادي قبل سنوات كان يرفض التدخل في عمل الجهاز الفني بل ويرفض حتى إبداء رأيه الفني".

وأنهى: "إيهاب جلال كان يريد الحفاظ على اسمه ولكن أولا كان يريد الحفاظ على النادي".


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