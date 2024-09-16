تايلاند تستعد لتقديم منح مالية لنحو 40 مليون مواطن لتحفيز النمو

تتوقع تايلاند ألا يتجاوز عدد الحاصلين على منحتها المالية التي تقدم على مرحلتين، 40 مليون شخص، ما سيسهل على حكومة رئيسة الوزراء بيتونجتارن شيناواترا تمويلها وتطبيقها.

وقال السكرتير الدائم للمالية لافارون سانجسنيت في بانكوك للصحفيين اليوم الإثنين، إن الحكومة سوف تطلق المرحلة الأولى بإعطاء 10 آلاف بات (300 دولار) لكل شخص من الـ5ر14 مليون تايلاندي الأشد احتياجا للمساعدة من 25 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المتوقع أن تغطي المرحلة الثانية التي من المقرر أن تنفذ أوائل العام المقبل، 36 مليون تايلاندي الذين تقدموا بطلب لإدراجهم في البرنامج بحلول المهلة النهائية التي انقضت أمس 15 سبتمبر.

ونظرا للعدد المنخفض من مستقبلي المنحة، لن يكلف البرنامج بأكمله أكثر من 400 مليون بات (12 مليار دولار)، أي أقل من مبلغ 450 مليار بات الذي خططت له الحكومة السابقة.

وقال لافارون إن برنامج المنح النقدية، إلى جانب الإنفاق الحكومي والمبلغ الإضافي من صندوق فايوباك الذي تديره الدولة لتعزيز سوق الأسهم، سيساعد في تنشيط ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا خلال الربع الأخير.