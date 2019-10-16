بنك كريدي سويس يتوسع في خدمة العملاء الأثرياء

يعتزم بنك "كريدي سويس" السويسري زيادة عدد العاملين في قطاع إدارة ثروات الأثرياء من عملاء البنك، في أول خطوة من جانب الرئيس الجديد لقطاع إدارة الثروات الدولي في البنك السويسري.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مذكرة داخلية لفيليب فيلي الرئيس الجديد لقطاع إدارة الثروات القول إن البنك يعتزم توسيع نشاط خدمة العملاء الاستراتيجيين وأغلبهم من المليارديرات، حيث سيتم توظيف عدد ممن يسميهم شركاء العملاء الاستراتيجيين والذين يكونون مسؤولين بشكل أساسي عن خدمة أغنى العملاء.

وذكرت بلومبرج أن توسع "كريدي سويس" في مجال خدمة كبار الأثرياء سيضعه في منافسة قوية مع منافسه الأكبر بنك "يو.بي.إس جروب" السويسري، مضيفة أن قطاع إدارة الثروات الدولي يركز نشاطه حاليا على أمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وكان يرأسه إقبال خان الذي انتقل في بداية الشهر الحالي إلى "يو.بي.إس" ليحل محله فيلي.

كما يعتزم "كريدي سويس" تحويل قطاع الخدمات الرقمية لكبار العملاء إلى كيان مستقل باسم "برايفت بانكنج إنترناشيونال" ويرأسه رافائيل جاسر.

وقالت مصادر مطلعة إن تيجاني تيام الرئيس التنفيذي لبنك "كريدي سويس" يخصص جزءا كبيرا من وقته حاليا لكبار العاملين في قطاع إدارة الثروات الشخصية في البنك ويتكلم عن زيادة الأجور لمنع خروج المزيد من هؤلاء العاملين من البنك إلى البنوك المنافسة كما حدث مع إقبال خان في وقت سابق من الشهر الحالي.