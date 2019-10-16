قال هاني رمزي، المدرب المساعد السابق بالجهاز الفني للمنتخب الوطني، إن ميشيل سالجادو لم يكن له أي دور حقيقي مع الفراعنة، حيث كان يحضر المعسكرات ووجبات الغداء فقط، وإذا كانت التقسيمة تحتاج لاعبا، كان يشارك فيها.

وأقيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بأكمله، بعدما فشل في تجاوز ثمن نهائي أمم إفريقيا 2019.

وأكد رمزي، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء: " سالجادو، نجم ريال مدريد السابق، لم يكن يحضر المحاضرات الفنية، ولا اختيار قوائم المباريات".

وأشار إلى أنه سأل المدير الفني السابق، خافيير أجيري، عن دوره، فرد عليه بأنه لم يطلب ضمه للجهاز، وأن اتحاد الكرة هو من أتى به.

وأوضح أن سالجادو، مستشار الجهاز حينها، أخطرهم برفضه حضور بطولة أمم إفريقيا، قبل بدايتها، لعدم رغبته في التواجد بالمدرجات أثناء المباريات، بدلًا من دكة البدلاء، تطبيقا للوائح الاتحاد الإفريقي، لكنه اقتنع في النهاية.