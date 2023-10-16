إيران: عدوان إسرائيل على غزة جريمة حرب وتهديد لأمن المنطقة

حذرت إيران من أن استمرار السلوك الإسرائيلي ضد قطاع غزة سيجر المنطقة إلى أزمة ويهدد الأمن الإقليمي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحفي اليوم الاثنين، إن "ما يحدث في غزة جريمة حرب، وقطع الماء والكهرباء ومنع دخول الغذاء والدواء مخالف لمعايير حقوق الإنسان"، لافتا إلى أن "استمرار هذا النهج الغاشم يمكن أن يؤجج أجواء المنطقة ويخرج الوضع عن السيطرة".

وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "ارنا"، أن مسؤولية الدول الداعمة لإسرائيل لا تقل عن مسؤوليتها "تجاه الجرائم التي تمارس ضد الفلسطينيين".

وأشار كنعاني إلى أن إيران تقوم بمساع دبلوماسية حثيثة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة وإيصال المساعدات، "وهي جدية في مساعيها"، معتبرا أن "وقف الجرائم الصهيونية على غزة وإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع ووقف قصف المناطق السكنية والبنى التحتية الحيوية أولوية قصوى".